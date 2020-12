Voedseltuin komt nu echt van de grond in Den Hout

Quote We gaan samenwer­ken met GGD, GGZ, Vluchtelin­gen­werk en reclasse­ring Peter van der Kraan, voorzitter, Stichting Voedseltuin Oosterhout ,,Met dit bedrag zijn we er nog niet, want het is pas tweederde van wat we uiteindelijk denken nodig te hebben om volledig in bedrijf te zijn. Maar nu kunnen we wel alvast de plannen gaan uitrollen”, aldus Peter van der Kraan, voorzitter van de Voedseltuin.

Hij reageert opgelucht op de toezegging van de gemeente van een subsidie van 175.000 euro en één hectare beschikbare grond. ,,Ook helpt de gemeente mee met het geschikt maken van de grond voor de teelt en de aanleg van voorzieningen.”

Samenwerking

Een van de eerste plannen voor de stichting is het indienen van een omgevingsvergunning, zodat ze de activiteiten kunnen opstarten. Op het stuk grond bij Den Hout willen de vrijwilligers van de stichting groente en fruit gaan telen voor de voedselbank. Dit gaan ze doen in samenwerking met verschillende organisaties: Vluchtelingenwerk, GGZ, GGD en reclassering.

‘Het is nu nog een weiland’

Van der Kraan: ,,We hopen dat de omwonenden en omliggende bedrijven op Weststad ons project steunen. We zijn met ze in gesprek, want willen graag eventuele zorgen over bijvoorbeeld de bouw, extra verkeer en geluidsoverlast bij ze wegnemen.”

Quote De grond moet verreikt worden voordat we gaan telen Peter van der Kraan, voorzitter, Stichting Voedseltuin Oosterhout

Verder zijn ze druk bezig met het vinden van donateurs en gaan ze in samenwerking met de gemeente de grond bewerken. ,,Het is nu nog een weiland. De grond moet verreikt worden en de aanleg van de nodige voorzieningen heeft nu onze prioriteit.”

‘Beginnen met één hoek’

Van der Kraan hoopt in het eerste kwartaal van 2021 de vergunning rond te hebben. Als dit lukt wil hij alvast een deel van de tuinbedden inzaaien. ,,Gelijk een hele hectare beplanten lukt niet. Maar we kunnen beginnen met een hoek, dan zijn we net op tijd voor het nieuwe seizoen en kijken we hoe het gaat.”

Quote De eerste vrijwilli­gers hebben zich al aangemeld Peter van der Kraan, voorzitter, Stichting Voedseltuin Oosterhout

De voorzitter merkt dat het project breed gedragen wordt. ,,De gemeenteraad is uitgesproken positief over de voedseltuin. Van de raadsleden stemden 29 voor en 1 tegen. Daarbij krijgen we steeds meer aanmeldingen binnen van vrijwilligers en doneren mensen spullen als tuingereedschap en zelfs fruitbomen.”

Armoedebestrijding

Naast zijn gewone werk gaan er heel wat uren in deze stichting zitten, maar dat vindt Van der Kraan niet erg. ,,Ik geloof heilig in dit duurzame project. Het helpt mee in de armoedebestrijding, het heeft een sociale en verbindende factor voor mensen én het is educatief voor de schooljeugd.”

Biologisch

De producten die ze telen, mogen ze straks niet ‘biologisch’ noemen, omdat daarvoor een duur certificaat moet worden aangevraagd. ,,Daar gaan we geen geld aan uitgeven. Maar we gaan wel op biologische wijze telen en zonder bestrijdingsmiddelen werken. Het zijn straks dus wel allemaal verse en gezonde producten, iets waar de voedselbank om zit te springen.”