Voedselbos van 4 hectare in Klein-Dongen: ‘Wat we oogsten, gaat naar de winkel’

De plannen voor deze invulling liggen in het verlengde van hun teelt in de kassen. ,,Zes jaar geleden zijn we in onze kassen biologisch gaan telen”, zegt Alfons van den Hoek. ,,We zijn gaan inzien dat monoculturen niet goed zijn voor de grond en voor het ecosysteem. Om een hoge opbrengst te krijgen, moeten planten bemest worden en moeten ongedierte en onkruid bestreden worden. We zien in onze kassen hoe sterk de natuur is, zeker als je bepaalde planten met elkaar combineert. We laten de grond met rust. Dus niet ieder jaar maar weer omspitten. Daarmee verbreek je het ecosysteem in de grond.”