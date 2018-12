Voedselbank Oosterhout verwacht toename van inschrijvingen

OOSTERHOUT - De ervaring leert Goederenbank De Baronie in Oosterhout dat het aantal inschrijvingen in het najaar bij hen altijd wat toeneemt. 225 gezinnen maken er nu gebruik van. Annita Kooijman verwacht dat er in 2019 meer gezinnen aan zullen moeten sluiten. ,,De zorgverzekering, energie; alles gaat duurder worden. Werkenden krijgen een belastingvoordeel, maar dat geldt niet voor de bijstandsuitkering."

Zaterdagmiddag was het laatste uitdeelmoment voor de kerst. Naast het basispakket kreeg eenieder er nog wat lekkers bij en een heus kerstpakket, door het gehele land geschonken door Unilever. Een mevrouw komt nog een rollade afleveren. ,,Ik had een jaar met vele gelukjes. Dat realiseer ik me maar al te goed, dus wilde ik hier ook wat bijdragen", vertelt ze.

Hanneke maakt sinds september gebruik van de Voedselbank. ,,De drempel was hoog in het begin, maar ik accepteerde het al gauw. Het is zoals het is. Ieder heeft een eigen verhaal, je leert er ook mensen kennen", legt ze uit. Ze is voornemens met haar kinderen met kerst te gourmetten. ,,Er ligt nog vlees in de vriezer en nu heb ik er weer wat bij. En wat zijn dit? Ha, pepernoten", grijnst ze.

‘Delen is iets moois’

Logisch. Sinterklaas is voorbij; straks in januari zullen er juist weer veel kerstproducten bij zitten. ,,Je krijgt ook wel eens producten waar je niets mee kan. Dat geef ik aan anderen. Je realiseert je juist in deze situatie dat delen iets moois is. Je krijgt er natuurlijk ook vaak iets voor terug", heeft Hanneke inmiddels al ondervonden.

Deze Voedselbank regelt de inschrijvingen zelf, opdat ze het individu leren kennen. Proberen een fijne sfeer te creëren. Een kopje koffie, een gebakje. ,,Iedereen heeft om uiteenlopende redenen financiële problemen, daar praten we hier aan de koffietafel niet over. Soms is het ook fijn om een positief gesprek te hebben", legt Kooijman uit.

Zij roemt ieder die zich inzet voor de Voedselbank. ,,Ieder jaar belt een mevrouw. Dan vraagt ze wat ze wat we willen hebben. Dit jaar kwam ze daarop met 225 ijstaarten en gaf ze ook nog wat voor onze vrijwilligers. Wie het is doet er niet doe, maar dat is toch prachtig?"

Minder groenten, meer vlees

Er is ook een luxeprobleem: de hoeveelheid vlees die binnenkomt. ,,We werken nauw samen met de supermarkten. We krijgen 120 pakken vlees per reguliere week hier binnen, met kerst is dat nog een veelvoud. Nou ja, verse groenten krijgen we beduidend minder, maar dat is in de supermarkt ook wat betaalbaarder. Maar dan realiseer je je wel hoeveel vlees er eigenlijk geproduceerd wordt."