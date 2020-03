Voedselbank heeft snel vriesruimte nodig

,,Doodzonde", zegt coördinator Jan Kooijman: ,,We hebben al langer behoefte aan vriesruimte, maar juist in deze tijd worden we hier extra mee geconfronteerd. Steeds meer mensen komen financieel in de problemen. Niet iedereen krijgt volgende week geld van de overheid. We merken nu al dat meer mensen zich bij ons melden. Daarnaast bieden bedrijven voedsel aan dat vanwege de coronacrisis ineens beschikbaar komt. Deze week heb ik een aanbod van 400 kratten vol brood af moeten slaan. Het ging om 3200 broden. Die konden we niet invriezen wegens ruimtegebrek. Dat is erg pijnlijk.”

Er gaan wekelijks twintig pallets met voedsel naar onze klanten

Volgens Kooijman wordt het tijd dat de overheid de voedselbank als een volwaardig onderdeel van het systeem gaat zien. ,,We zijn blij als er bedrijven zijn waar we voedsel kunnen invriezen, maar erg praktisch is het niet. Je moet er extra naar toe rijden en die tijd hebben we eigenlijk niet. Het zou het beste zijn als we hier ter plekke meer capaciteit krijgen. De gemeente moet beseffen dat wij een compleet bedrijf zijn. Onze koelruimte is vergelijkbaar met die van Albert Heijn. Er gaan hier wekelijks twintig pallets vol voedsel naar onze klanten toe. Wij zijn al vijftien jaar een vitaal onderdeel van het systeem. Het wordt nu eens een keer tijd dat we serieus worden genomen. Er is bij ons behoefte aan 25 kubieke meter vriescapaciteit en 15 kubieke meter koelcapaciteit.”