VMBO-ers kiezen met het hoofd en het hart

De toekomstige studenten en hun ouders stuiten vervolgens op een dicht woud aan opleidingen. Om deze keuze behapbaar te maken wordt er op het Dongemond College in Raamsdonkveer al jaren een tweedaagse MBO markt georganiseerd. In de twee gebouwen aan de Collegeweg in Raamsdonkveer presenteren deze maandagavond maar liefst vijftig opleidingen zichzelf aan de toekomstige studenten.

De decanen Desirée Huibers en Manon van Zonneveld hebben de organisatie van de avonden op zich genomen. "Wij ontvangen hier zo'n 1000 leerlingen per avond", vertelt Manon terwijl ze de constante stroom die de voordeur passeert goed in de gaten houdt.

"Een goed loopbaanoriëntatieprogramma is in deze tijd gewoon heel belangrijk. Maar deze avonden zijn ook voor de ouders heel belangrijk. Ook zij hebben moeite om tot een goede keuze te komen, daarom verzorgen wij hier ook workshops voor de ouders van onze leerlingen."

De landelijke cijfers laten niets te raden over. De arbeidsmarkt mag dan staan te springen om goed opgeleide klassieke vakmensen, het aantal VMBO leerlingen daalt al jaren en dat laat duidelijk zijn sporen na op de MBO opleidingen.

Maar in hoeverre is de gemiddelde VMBO-er anno 2018 nu precies echt zoekende ?

Aida Racaj zit in haar vierde jaar op het Dongemond College en ziet haar toekomst helder voor zich. “Mijn droom is advocaat of rechter. Ik ga voor een doorstroom naar de Havo maar ik heb wel een MBO opleiding nodig als back-up. Ik twijfel nog tussen een economische of juridische richting. Deze dagen helpen ons daar goed bij. Het is moeilijk, er is zoveel keus en ik vind zoveel interessant. Ik vind het heel belangrijk dat mijn keuze aansluit bij mijn interesses. Ik wil vooral het beste uit mezelf halen. Niets is onmogelijk."

Het is een beeld dat vaak wordt geschetst deze avond.

De veertienjarige Dione Tottelaar mag dan pas een derdejaars zijn maar ze weet precies waar ze moet zijn vanavond. "Ik ga naar het Cingel College. Ik word patissier. Ik weet precies wat ik wil, ik moet me alleen nog aanmelden. Geen twijfels. Als ik echt vooruit kijk, dan zou ik heel graag een eigen bedrijf beginnen.",

Niet iedereen is zo zeker van de zaak.

Ravi Thiele (16) uit Oosterhout staat samen met jaargenoot Wietse den Haan de bezoekers op te vangen in het Havo gebouw van het Dongemond. Ravi ziet de wereld van de ICT wel zitten en Wietse wil zich laten gelden in de sportwereld maar twijfelt welke rol het beste zal passen.Ravi: Het is lastig om te kiezen. Daarom heeft de doorstroom naar de Havo nu mijn voorkeur, het geeft wat extra tijd.

Wietse valt hem bij: "Ik wil ook naar de havo. Het is een belangrijke keuze. Ik wil iets doen dat echt bij me past maar ik heb toch ook in mijn achterhoofd dat ik er in de toekomst echt iets aan moet hebben. De keuze wordt met een havo diploma alleen maar groter."