Vloeren nieuwe Cammeleur in Dongen zijn veilig

Dat liet wethouder Driek van Griensven weten in antwoord op vragen van de VPD tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag. De VPD wilde weten of er in Dongen gebouwen zijn met dezelfde constructie als in Eindhoven, met name in De Cammeleur, die nu gebouwd wordt.

Onderzoeken

Van Griensven liet weten dat dat bij de Cammeleur en andere in aanbouw zijnde gebouwen in Dongen op dit moment niet het geval is. ,,Maar we moeten wel onderzoeken of deze vloerconstructie gebruikt is bij bestaande gebouwen en of die mogelijk onveilig zijn.”