Vlijmscherpe afvalstukjes in grasstroken verwonden mens en dier

OOSTERHOUT - ‘ZwerfAfvalPakkers hebben tijdens het verzamelen van afval in Oosterhout last van vlijmscherpe afvaldeeltjes'. De fractie van GroenLinks vraagt aan het college van B en W om maatregelen.

Fijngemalen plastic flesjes

De kleine stukjes plastic of aluminium blijven achter als gazons en grasstroken in opdracht van de gemeente worden gemaaid. De ingehuurde aannemers maaien het gras, maar maken daarbij ook afval kapot. Dat betekent dat plastic flesjes, lege blikjes en piepschuim fijngemalen op het gras achterblijven in de vorm van tientallen of honderden stukjes kleine plastic- of aluminium deeltjes. In zulke hoeveelheden dat deze ook niet meer door de Zappers verwijderd kunnen worden. Het meeste blijft vervolgens liggen en biedt een vervuilde blik.