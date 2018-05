Vliegende gasten zorgen voor drukte in de lucht bij vliegbasis Gilze-Rijen

GILZE-RIJEN - Het is vandaag een komen maar ook gaan van helikopters, vracht- en straalvliegtuigen op vliegbasis Gilze-Rijen. Samen met een vijfhonderd militairen uit tien NAVO-landen oefenen zij in Nederland en België reddingsoperaties voor piloten.

Vliegtuigspotters hebben zich al opgesteld op de spottersplek aan de Burgemeester Ballingstraat in Rijen. In afwachting van wat komen gaat. Met grote camera's, bewonderenswaardige lenzen en gewapend met alle kennis over alles wat vliegt en een motor heeft. APROC heet de jaarlijkse oefening die om beurten in een van de NAVO-landen gehouden wordt. Dit jaar dus vanaf Gilze-Rijen.

GRAS

Spotter Jimmy van Drunen moet zelf deze dinsdag werken. Maar hij weet precies wat er komt en hoe laat ongeveer. Dat is ook te lezen op de site van GRAS-spotters.nl ofwel Gilze Rijen Aviation Society. ,,Die is altijd actueel. Daarop kun je ook zien dat sommige vliegtuigen of helikopters niet komen. Bijvoorbeeld omdat er technische problemen zijn.''

Reddingsoperaties

De vliegtuigen en helikopters landen tussen 13.00 en 16.30 uur. Zij gaan van 23 mei tot en met 6 juni meedoen aan reddingsoperaties op diverse gebieden in Nederland en België. Gilze-Rijen, de thuisbasis van Defensie Helikopter Commando, is de basis van waaruit gevlogen wordt. ,,Het is vooral theorie, maar één keer per dag is er in de tweede week een training, waarbij de deelnemende landen uitvliegen voor een praktijkoefening'', zegt Van Drunen.

Black Hawk