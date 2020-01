Vliegende auto's uit Raamsdonksveer getest in Flevoland

Burgemees­ter Boelhouwer: ‘Niet altijd keihard invliegen, maar dialoog houden met Defensie’

7 januari RIJEN - Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen hield maandag zijn laatste nieuwjaarsrede als burgemeester. De PvdA-er zwaait eind maart af. In zijn toespraak ging hij onder meer in op zijn afscheid en actuele ontwikkelingen in zijn gemeente waarbij het 'toekomstproof' maken van de vier kernen prioriteit heeft.