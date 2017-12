Vliegende auto rijdt straks door Geertruidenberg, ondernemers kopen samen PAL-V

RAAMSDONKSVEER - Ondernemers in de gemeente Geertruidenberg slaan de handen ineen voor de aankoop van de vliegende auto PAL-V Liberty. "De bedoeling is dat de PAL-V gezamenlijk besteld wordt, individueel is te duur", zegt Louis de Wit, voorzitter van ondernemersvereniging VOG.

"De Pal-V is perfect om te laten zien dat wij innovatie omarmen. Als bedrijf kun je hem gebruiken tijdens open dagen, voor promotie of bij een jubileum.Onderling kunnen afspraken worden gemaakt voor het gebruik. Het is Shared Mobility. We laten zien dat we niet alleen met diesel en benzine rijden."

Interesse

Het bedrijf PAL-V is gevestigd aan Raamsdonksveer, langs de A27. Ruim tien jaar is deze onderneming bezig met de ontwikkeling van de vliegende auto. Afgelopen voorjaar werd door de prins van Monaco het showmodel onthuld. "We hebben met de VOG dit bedrijf bezocht. Vanuit ondernemers kwam het idee dat het leuk was om over de vliegende auto te beschikken." De meest eenvoudige PAL-V kost 300.000 euro. "Deel dat door dertig ondernemers en ieder betaalt 10.000 euro. Zeker tien bedrijven zijn geïnteresseerd. We gaan onderzoeken hoeveel mensen mee willen doen aan dit project. Dat is de eerste stap."

De Wit benadrukt dat de VOG niet zelf de PAL-V koopt. Al heet het initiatief wel PALVOG. "Wij zijn karduwer. We hebben wel een productielot van 25.000 euro, maar die kosten kunnen we naderhand terugkrijgen." Praktische bezwaren in een gedeelde Pal-V ziet de Wit niet. "Op vliegveld Seppe gebeurt nu al dat toestellen door meerdere mensen gedeeld worden. Je koopt in principe een auto. Je rijdt naar Seppe, stijgt op en vliegt naar Lyon. Vanaf daar rijd je verder naar Nice..." Volgens De Wit past de PAL-V bij de uitstraling van verschillende bedrijven op het Veerse industrieterrein Dombosch. "Kijk naar naar de innovatie bij bijvoorbeeld Holmatro of Van de Lande."

Het mag dan nog onduidelijk zijn hoeveel ondernemers meedoen aan de Pal-V Liberty, een ding is zeker: de vliegende auto gaat geleverd worden. "De productie is opgestart, de Pal-V moet er over ongeveer twee jaar zijn. Het is aan ons om 300.000 euro bij elkaar te halen."