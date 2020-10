Vliegende auto PAL-V mag de weg op: 'Nu nog de lucht in’

RAAMSDONKSVEER - De vliegende auto PAL-V mag de weg op. Na jaren wachten is de goedkeuring van de Rijksdienst voor Wegverkeer RDW binnen voor de Raamsdonksveerse autocopter-bouwer. De laatste fase is bereikt: nu nog de lucht in.

,,Vanaf nu is onze vliegende de auto op de snelweg te zien. We zijn de eerste in de wereld die dit voor elkaar hebben. Geen land is zover als Nederland met de vliegende auto”, zegt een trotse mede-oprichter en ceo Robert Dingemanse over de wegcertificering die is afgerond.

Volledig scherm Dingemanse van PAL-V bij een prototype van de autocopter in een van de hallen te Raamsdonksveer. © Pix4Profs/Joyce van Belkom

Dingemanse werkt al sinds 2001 aan een vliegende auto. RDW heeft een prototype van de PAL-V goedgekeurd om de openbare weg op te gaan. Dingemanse: ,,Dit betekent dat we de testbanen kunnen verlaten en echt de snelweg op mogen. Niet schrikken dus als een zwart/oranje autocopter je met een snelheid van 160 kilometer per uur voorbij vliegt".

Racen

Vliegen in de betekenis van racen. Want het echte vliegen is de volgende fase die getackled moet worden. Dingemanse, die in februari in BN DeStem aankondigde dat de PAL-V binnen enkele weken de weg op zou kunnen: ,,De tests waren in augustus al afgerond. Maar de certificering is een complexe procedure. Juist de combinatie van rijden en vliegen maakt ons product zo uniek".

Het eerst deel, de wegcertificering, is binnen, zegt hij. ,,Nu nog de lucht in. Ik verwacht eind volgend jaar de eerste vliegtesten te kunnen doen. In 2022 kunnen we gaan leveren".

Bij PAL-V, gevestigd in drie kantoorpanden langs de A27 bij Raamsdonksveer, werken 70 man. Daarvan zijn er 50 man fulltime bezig met de certificering. Verder zijn 12 teams over de hele wereld voor het Veerse bedrijf in touw om de autocopter veilig de weg op en de lucht in te krijgen. Voor de financiering heeft PAL-V 130 investeerders achter zich staan, zowel uit de regio als landelijk en Europees.

Half miljoen

Volgens Dingemanse zijn er, alleen al in Nederland, inmiddels zo'n 35 geïnteresseerden voor de autocopter die per stuk zo'n 500.000 euro gaat kosten. ,,Veelal rijke particulieren, maar ook de overheid heeft al een exemplaar gereserveerd.”

Dan moet je denken aan reddingsdiensten of dijkbewaking. Een vliegende auto kan meteen in de buurt landen.

Niet alleen rijke mensen willen een autocopter aanschaffen. Groepen ondernemers hebben zich ook al geïnteresseerd getoond, zegt Dingemanse. ,,Een vliegende auto geeft zoveel meer mobiliteit. Je hoeft niet per se te landen waar je wilt zijn. Hij rijdt en hij vliegt. Je klapt de rotorbladen in en rijdt als auto verder. Tanken doe je bij de pomp, Euro 95. Op een tank rij je 1300 kilometer. Vliegend, met 180 km/uur, kom je zo’n 500 kilometer ver”.

Opstijgen en landen doet de vliegende auto vanaf een zogenoemde airstrip, een soort mini-landingsbaan. PAL-V werkt er hard aan om het aantal strips in Nederland uit te breiden.