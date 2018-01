Vliegbasis viert carnaval met de regio

Gebroeders Ko

Op zondag herhaalt het carnavalsfeest zich bij het Kiekendiefskesbal. Dit is een traditionele parade van Jeugdraden uit de regio. Voor de eerste keer presenteren zij zich op het podium bij de Kiekendieven, waar Grootvorst Wim d'n Irste hen zal verwelkomen. Deze middag komen ook kinderen van basisscholen uit de omgeving van de vliegbasis om mee zingen, te hossen en dansen met De Gebroeders Ko, De Lawineboys en De Alpenzusjes. Het feest is op beide dagen in handen van De Kiekendieven’. Deze carnavalsvereniging is in 1975 door luchtmachtpersoneel van 316 Squadron opgericht. Zij hadden de kiekendief in hun logo. In 1981 besloten de verschillende carnavalsverenigingen op de basis de krachten te bundelen.