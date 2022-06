Vliegbasis trakteert inwoners Gilze-Rijen met relatieconcert op een ander geluid

In 2019 startte de vliegbasis een oude gewoonte weer op met het relatieconcert van het Defensie Helikopter Commando. Vanwege corona kon daar de jaren daarna geen vervolg aan worden gegeven. Maar nu is het Luchtmachtorkest weer in de lucht voor de inwoners van de gemeente met de show A Summer Roadtrip.

Zangers

Woordvoerster Raissa Broeren: ,,In 2019 waren er zo veel aanmeldingen dat we nu het aantal plaatsen voor inwoners verhoogd hebben van 500 naar 750. Er zijn al veel aanmeldingen. Het concert op 23 juni wordt buiten gehouden.” Na aanmelding kunnen de gratis toegangskaarten op het gemeentehuis worden afgehaald vanaf 8 juni. Bezoekers kunnen in Gilze en in Rijen op de bus stappen die hen naar de vliegbasis rijdt.