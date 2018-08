Missies

KMA Breda

Adang (1965) heeft een brede ervaring. Hij begon zijn carrière in 1983 als cadet aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Daarna leerde hij vliegen op diverse helikopters en werd hij onder meer instructeur. Vervolgens was Adang in de jaren negentig nog in Den Haag gevestigde luchtmachthoofdkwartier betrokken bij de introductie van de Apache gevechtshelikopter, die hij ook vloog. Hij heeft deelgenomen aan missies in Bosnië en Afghanistan, was in Gilze-Rijen gestationeerd. Adang vervulde diverse staffuncties in Den Haag, werd kolonel, en vertrok in mei 2016 naar Engeland, waar hij als commodore bij de EAG werkte.