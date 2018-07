Vliegbasis Gilze-Rijen krijgt geluidmeetnet

Dat zegde staatssecretaris Barbara Visser van Defensie de Tweede Kamer gisteren toe. In Gilze en Rijen reageerde wethouder Rolph Dols voorzichtig optimistisch. Het ministerie van Defensie neemt meer tijd voor het Luchthavenbesluit (LHB) Gilze-Rijen. Dat was de belangrijkste eis van de petitie die een delegatie uit de gemeente vorige week aan de Tweede Kamer overhandigde. Uitstel van het LHB, dat uiterlijk november genomen moest worden, betekent dat nader onderzoek naar onder meer geluidcontouren mogelijk is.

Petitie

Gilze-Rijen kreeg gisteren de volle aandacht bij de bespreking van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer over uitstel van Luchthavenbesluiten voor enkele militaire vliegvelden, waaronder Woensdrecht. Een hamerstuk werd een debat van anderhalf uur.

Mismatch

CDA, D66, PvdA, PvdD, GroenLinks en VVD lieten merken dat ze de 800 bezwaarmakers en de vorige week in Den Haag aangeboden petitie van 750 ondertekenaars over het opnieuw vaststellen van de geluidcontouren hebben gehoord. Ook staatssecretaris Barabara Visser was onder de indruk. ,,Als er 800 zienswijzen zijn over Gilze-Rijen dan is er een mismatch tussen Defensie en burgers. Dat neem ik zeer ter harte.’’

De zorgen van gemeente, provincie en burgers zijn groot, divers en herkenbaar. Kamerlid Isabelle Diks (GL) stelde als oud-wethouder van Leeuwarden (vliegbasis) te weten hoe moeizaam Defensiemolens kunnen draaien. ,,Toch is er in Leeuwarden een meetnet gekomen en zijn we er uitgeraakt. Dat zou in Gilze-Rijen ook moeten.'' Salima Belhaj (D66) en Hanke Bruins Slot (CDA) vroegen zich af wat simulatoren oplossen voor Gilze-Rijen. John Kerstens (PvdA) nam de bezwaren uit de petitie allemaal over en diende een breed gesteunde motie in die de staatssecretaris opriep tot een Luchthavenbesluit te komen dat wel door provincie, gemeente en bewoners gedragen wordt.

Volledig scherm Een Chinook transporthelikopter vliegt over vliegbasis Gilze Rijen. © ANP

'Rondjes vliegen'

De staatssecretaris zei dat Defensie uitbreidt. Op Gilze-Rijen komen bijvoorbeeld meer Chinook transporthelikopters. Gebruik van meer simulatoren leidt volgens haar niet per se tot minder vluchten. Bruins Slot wees er op dat vooral het 'rondjes vliegen' een probleem was. Visser zei daar naar te willen kijken.

De staatssecretaris zegde toe ook de reservefunctie voor straalvliegtuigen nog eens tegen het licht te willen houden, maar waarschuwde voor te veel optimisme. Ook een andere meetmethode voor geluid bleef een vraagteken. Volgens deze methode,die al voor burgerluchtvaart geldt, hebben veel meer omwonenden veel meer last.

