Vliegbasis Gilze-Rijen kampt met groot tekort aan technici

Bij een nieuwe uitzending heb je in korte tijd heel veel geschoolde mensen nodig. ,,De instroom van technisch personeel aan de onderkant is sterk onvoldoende. Maar ook in het middenkader hebben we gaten'', schetst de commandant van de vliegbasis. Het tekort ontstaat mede omdat een deel van de mensen die een aantal jaren op de basis heeft gewerkt elders meer verdient of meer kansen ziet.



Het probleem is in zoverre acuut dat tot wel zes jaar nodig is om mensen op niveau te krijgen. ,,Naast het uitzendbureau voor de snelle invulling zetten we ook in op samenwerking met Gate2 op Aviationpark Rijen en ROC's. Leerlingen vliegtuigtechniek krijgen zo praktische scholing'', vertelt Polet. In Gate2 op het Ericssonterrein tegenover de vliegbasis vestigen zich steeds meer bedrijven op het gebied van simulatie en vliegtuigtechnologie.