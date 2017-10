Vliegbases Gilze-Rijen en Woensdrecht krijgen superluxe vogelradar

Onduidelijkheid over rotonde in Waspik

12:20 WASPIK - Wordt rotonde 't Vaartje in Waspik nu wel of niet verlegd? Volgens het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk niet. Volgens de PvdA in Waalwijk wél. En die laatste partij wil nu weten hoe dat kan. ,,Want dit is niet wat de gemeenteraad besloten heeft."