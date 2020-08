Vleesetend plantje in Lange Rekken eerste succes in nieuw natuurproject

Compensatie

De Lange Rekken is bijzonder in zijn ontstaan en bestaan. Op grondgebied van de gemeente Gilze en Rijen heeft Tilburg een 17 hectare groot natuurproject ontwikkeld aan de Flaassendijk, ten noordwesten van de wijk Reeshof. Het plan dient als compensatie voor de aanleg van de Burgemeester Letschertweg.

Die weg ligt er inderdaad al een hele tijd. Sinds 2012 om precies te zijn. Dat het zo lang heeft geduurd, is onder meer een gevolg van de weerstand bij boeren in het gebied. Zij vreesden dat het plan om het waterpeil te verhogen in het gebied grote gevolgen zou hebben voor de opbrengsten van de aangrenzende akkers. De gang naar de rechter tegen het verlenen van de watervergunning is tot de Raad van State gevoerd.