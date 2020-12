Vleermuiskasten en deelauto's: het E-veld wordt de groenste wijk van Terheijden

Zelfs Raamsdonk ziet optocht niet meer zitten: 'Focus op ideeën die nog wél kunnen’

22 december RAAMSDONK Een optocht of een poptocht of welk alternatief dan ook zit er niet meer in voor de carnaval in Raamsdonk. Tot die bittere conclusie komt de Stichting Raamsdonkse Karnaval (SRK) die vanaf het begin van de pandemie alle opties open hield voor een coronaproof-carnaval.