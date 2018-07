Vlammenzee verwoest auto en beschadigt dakrand garage in Oosterhout

Markering en borden tegen foutpar­keer­ders bij De Warande

7:00 OOSTERHOUT - Het is inmiddels een bekend gezicht op tropische dagen: auto's die massaal geparkeerd staan in de berm langs Wilhelminakanaal Zuid in Oosterhout. Allemaal bezoekers van Recreatieoord De Warande. Er is één probleem: je mag daar helemaal niet parkeren. De gemeente Oosterhout heeft voor komende zomer extra maatregelen getroffen.