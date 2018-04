Vlaamse schuur uit Den Hout verhuist naar Dongen

Betonnen blokken

Vrijwilliger Harrie, staand op een steiger, tikt op hetzelfde punt houten stokjes los uit ronde gaatjes in de balken om ze te vervangen door lange, dunne exemplaren. "Die stokjes trekken de balken naar elkaar toe. Kijk, ze zijn bewust schuin boven elkaar geplaatst, om de werking van het hout op te vangen." Harrie gooit een stokje naar beneden. Hamelinck toont het ingesleten spoor van de beweging. "We plaatsen nu die ronde stokjes terug, zodat alles in een keer demonteerbaar is."

Betonnen blokken ontsieren de onderkant van de gebintconstructie die fier afsteekt tegen de Hollandse wolkenlucht. "Dat beton is zeven jaar geleden aangebracht, wegens wat houtrot." In het beton boort volontair Kees ronde openingetjes. In enkele steekt hij stalen wiggen van ongeveer tien centimeter. Vervolgens slaat Harrie met enkele flinke hamerslagen barsten in het beton. Vrijwilliger Leo wrikt enthousiast verder. Steeds grotere stukken vallen op de grond. De mannen glunderen als kinderen die een cadeautje open maken.

Oud-Brabants landschap

"Momenteel staan er nog veel Vlaamse schuren in Den Hout. Toch behouden we graag dit stukje historie. In Dongen waar we onze eerste twee schuren demonteerden, is nog maar vijf procent bewaard. Het kan snel gaan. Het liefst bouwen we deze weer op in Den Hout, maar in ieder geval in het oud-Brabantse landschap. Hier hoort hij thuis, door zijn typische asymmetrische vorm. Nee, nog voor geen 25 miljoen, bouwen we hem in Friesland op.