Visserij in Noord-Brabant: over ansjovis, bijvangst en ankerkuilen

OOSTERHOUT - Met Visserij in Noord-Brabant verschijnt het derde boek van auteur Piet Martens uit Oosterhout. Op de watergrens, de grote rivieren, ging het vooral om beroepsvisserij. ,,In de binnenwateren was de visserij een makkelijke bijverdienste voor onder meer molenaars."

Met sportvissen heeft Piet Martens niks, met beroepsvisserij wél. Zo schreef Martens een dissertatie over de zalmvisserij in de Biesbosch en later een boek over de ankerkuilvisserij op het Hollandsch Diep. Onlangs verscheen daarover alweer zijn derde boek: Visserij in Noord-Brabant.

Noord-Brabant en historie, dan denk je aan schrale zandgronden, afgewisseld met de grandeur van fraaie steden zoals Breda en 's-Hertogenbosch of de handen-uit-de-mouwenmentaliteit in de fabrieken van Philips in Eindhoven, de textiel in Tilburg. Maar dat veel mensen ook in de visserij de kost hebben verdiend, dat was relatief onbekend.

Visserijgeschiedenis

Dat moest maar eens veranderen, vond Stichting Zuidelijk Historisch Contact. Die klopte in 2013 aan bij Martens, met het verzoek een boek te schrijven over de visserij in Brabant.



In het boek komt de hele visserijgeschiedenis van onze provincie aan de orde: de weervissers van Bergen op Zoom, de ankerkuilers van Hollandsch Diep en Haringvliet uit Moerdijk, de grote zegenvisserijen op zalm in de Nieuwe Merwede, Werkendam, de vissers van Woudrichem en die van Lith. Verder ook de vissers van het binnenwater, vooral die van het stroomgebied van de Dommel.

Het is een fraai boekwerk geworden, verluchtigd met prachtige foto's. De kost verdienen met vis, het gebeurde vooral in het westen en noorden van Noord-Brabant. Aan de watergrens met Maas, Waal en Merwede.

Ansjovis in Bergen op Zoom Vissers in Bergen op Zoom verdienden onder meer de kost met ansjovis. Dat heeft te maken met ligging van de stad: aan zout water, de Oosterschelde, de plek waar ansjovis zich graag voortplant. Ze kwamen in april vanuit het zuiden in groten getale in deze wateren, opgewacht door de vissers. De meeste ansjovis werd ingemaakt, nadat ze eerst waren gezouten, schoongemaakt, gewassen en weer gezouten. Na twee of drie jaar rijpen waren ze klaar voor de definitieve verpakking: glazen potjes, of potten van geglazuurd aardewerk.

En: de Biesbosch. ,,Daar werd in de zestiende en zeventiende eeuw veel op zalm, elft en steur gevist. Ze zijn allemaal verdwenen, in 1952 werd de laatste steur gevangen. In Geertruidenberg werd in vis gehandeld, daar was de afslag."

Minvermogenden

Over de verdiensten: ,,Ze werden er zelf niet rijk van. Rond 1850 bestond de helft van de vissers uit minvermogenden."

Ongeletterd en schatrijk In het boek staan naast verhalen over vismethoden en vissersboten ook aardige anekdotes, onder meer over Hendrick van Flitterwijck, een zeventiende-eeuwse vishandelaar. Hij kwam uit Geertruidenberg, dat met een vishal nog een fraaie tastbare herinnering heeft aan de tijden dat de visserij veel inwoners van brood met enig beleg voorzag. Flitterwijck was heel succesvol met zijn handel in steur en zalm. Wat bijzonder is: hij kon niet schrijven. Dat Flitterwijck vermogend werd, was te danken aan zijn handelsgeest en aan zijn eerste en later tweede vrouw: zij deden de boekhouding.

Paling was zeer gewild bij vissers. ,,Dat was een lekkernij, die bracht het meeste op. Vooral vissers bij het Haringvliet vingen er veel met hun ankerkuilen, een visnet aan een anker, als de paling naar zee trok om te paren."

Later trokken ze de rivieren op. ,,Stroomopwaarts was nog meer te halen, natuurlijk. Dat werd door andere beroepsvissers niet gewaardeerd." Ze keken de kunst af en gingen zelf ook ankerkuilen.

Op de binnenwateren had de visserij een heel ander karakter. ,,Het was niet de hoofdmoot van inkomsten, maar bijvangst. Dat mag je letterlijk lezen. Molenaars plaatsten een zak voor het waterrad. Alles wat erin kwam, vooral paling, was mooi meegenomen. Er waren er bij die jaarlijks zo'n tweeduizend kilo ophaalden.”

Nog steeds zijn in Nederland beroepsvissers op de rivieren en binnenwateren actief. ,,Maar je kunt ze bij wijze van spreken op de vingers van een hand tellen.”

