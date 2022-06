Visboer achtervolgt dief die ervandoor gaat met zijn werkbus in Lage Zwaluwe

Verdachte van zware mishande­ling in Rijen aangehou­den, slachtof­fer heeft gezichts­let­sel

RIJEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een zware mishandeling plaatsgevonden aan de Catharina van Tussenbroekstraat in Rijen. Het slachtoffer is met gezichtsletsel naar het ziekenhuis gebracht.

4 juni