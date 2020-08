Viroloog: ‘Grote problemen met lankmoedige beleid van het kabinet’

Overschrij­ven kenteken kan per 1 september weer in Rijen

17 augustus RIJEN - Wie een kenteken wil overschrijven of een visbewijs regelen kan binnenkort weer in Rijen terecht. Van Gils Beletteringen in de Tuinstraat gaat deze diensten per 1 september verlenen. Dat laat PostNL weten.