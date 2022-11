VIPvoorElkaar zes maanden langer zelfstandig: ‘Starten op 1 januari niet realistisch’

Zorgvuldigheid boven snelheid

,,Zorgvuldigheid weegt zwaarder dan tijd, 1 januari als ingangsdatum voor de nieuwe afspraken is niet realistisch. Partijen moeten nu de ruimte krijgen om de dialoogfase goed voor te bereiden”, geeft de gemeente aan. De dialoogfase is nieuw in het proces, de partijen gaan in gesprek om samen de subsidieafspraken verder uit te werken. Die gesprekken beginnen in het nieuwe jaar omdat er dan ook duidelijkheid is over de uitkomst van het bezwaarschrift dat MEE West-Brabant en VIPvoorElkaar hebben ingediend.