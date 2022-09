VIPvoorElkaar voelt steun in raadzaal: ‘De deur staat op een klein kiertje’

Een vliegshow waar niks aan kan tippen: dit is de tijd om een spreeuwen­wolk te spotten

NOORDHOEK/ROOSENDAAL - Zeldzaam zijn spreeuwenzwermen niet. Bijzonder wel. In het najaar kom je ook in West-Brabant wolken van duizenden spreeuwen tegen die in wonderlijke vormen door de lucht golven. ,,Ik kijk er al zestig jaar naar en nóg vind ik het boeiend.”

27 september