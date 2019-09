Vinzzent neemt nieuwe videoclip op in Bredase Koepelgevangenis: ‘Gebouw past bij het lied’

videoBREDA/OOSTERHOUT - De Oosterhoutse zanger Vinzzent bracht vandaag een dag in de gevangenis door. Hij nam vandaag zijn nieuwe videoclip op in de Koepel in Breda. De voormalige gevangenis is het decor van zijn nieuwe single ‘Dit Is Wat Het Is’. ,,Dit is zo’n waanzinnig mooi gebouw, en past goed bij het lied”, aldus Vinzzent.

De ingang is even zoeken, maar als je eenmaal achter de drie-dubbele poorten bent sta je voor een indrukwekkend aangezicht. Een immense koepel siert het terrein van de voormalige gevangenis in Breda. Tegenwoordig heeft het terrein meerdere functies. Zo zijn er verschillende bedrijfjes gevestigd en worden er sporttrainingen gegeven. De koepel zelf wordt vaak gebruikt als het decor voor verschillende films of series, bijvoorbeeld de Nederlandstalige serie ‘Undercover’. Nu is het de beurt aan zanger Vinzzent om er zijn clip op te nemen.

Dit Is Wat Het Is

De 41-jarige Vincent Claase, beter bekend met zijn artiestennaam Vinzzent, brengt zijn nieuwe single ‘Dit Is Wat Het Is’ uit op 4 oktober. De artiest is vooral bekend van zijn vrolijke hit ‘Dromendans’. Zijn nieuwe track draagt een serieuzere boodschap. Vinzzent: ,,Ik wilde een rustiger lied maken. Een lied met een sterke boodschap die de mensen aanspreekt. Iedereen is maar een mens, blijf wie je bent en dan komt alles vanzelf goed.”

Gevangenis als decor

In het refrein komt de zin ‘mijn hart is geen gevangenis’ voorbij. Deze zin betekent veel voor Vinzzent. Zoveel zelfs, dat dit het decor moest vormen van de track. ,,Ik rijd er heel vaak langs, maar heb het gebouw nog nooit van binnen gezien. Ik dacht; hier wil ik de clip maken.” Het zien van de cellen is een eye-opener voor de zanger. ,,Dit kan voor veel mensen een goede les zijn. Een kijkje in de gevangenis doet me beseffen dat je je vrijheid niet voor lief mag nemen.”

Quote Het is zoals het is, mijn hart is geen gevangenis Vinzzent, ‘Dit Is Wat Het Is’

Het gebouw en de cellen zijn nog in originele staat. Op de muren staan nog allerlei dingen geschreven, van scheldwoorden tot turfstreepjes. De douchetoren, de liften en de glazen vloer zijn later toegevoegd. De deuren zijn ook vernieuwd. Tot eind 2014 zaten er nog gevangenen in de koepel. Hierna diende het gebouw nog een enkele keer als onderdak voor immigranten.

Volledig scherm Vinzzent zingt in de voormalige vrouwengevangenis. © Lotte Kepers, Tijmen Schauwaert

De set op

Gekleed in een zwarte outfit komt Vinzzent over het terrein aanlopen. Een make-up artist heeft hem gereed gemaakt voor een nieuwe scène. De zanger loopt terug naar de gang in de vrouwengevangenis waar de eerste scènes van de clip zijn opgenomen. Een paars licht komt van achter de celdeuren. Enthousiast bekijkt Vinzzent de beelden die net zijn gemaakt. Vol passie vertelt hij over het project van vandaag. ,,We hebben hier een paar scènes geschoten, en straks verplaatsen we ons naar de koepel. Het ziet er heel gaaf uit”, aldus de zanger. Een figurant in een oranje boevenpak loopt relaxed voorbij. Vinzzent haalt een muziekbox tevoorschijn. ,,Zal ik iets laten horen?” Hij zet de muziek aan en danst mee met het geluid. ‘Het is zoals het is, mijn hart is geen gevangenis’ echoot door de gangen van het gebouw. Een aantal mensen van de productie kijkt tevreden toe.

Goede verwachtingen