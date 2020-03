Vinger opsteken in de online les? ‘Je moet even je blauwe handje aanzetten’

Oosterhout houdt milieu­straat open: ‘Houd rekening met lange wachtrij’

16:14 OOSTERHOUT - De milieustraat in de gemeente Oosterhout blijft open. De afgelopen dagen was er een enorme toeloop. Reden voor de gemeente om hier serieus naar te kijken. ,,We gaan niet dicht”, zegt wethouder Marcel Willemsen. ,,Wij willen dat de stad schoon blijft en de mensen de gelegenheid blijven geven om het ook schoon te houden. Dit is goed vanuit welzijnsoogpunt.”