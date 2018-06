Vijver met e-coli in Rijen blijft verboden gebied

RIJEN - De vijver in park Wolfsweide in Rijen blijft voorlopig verboden gebied. Het water blijkt een veel te hoge concentratie van de gevaarlijke e-coli bacterie (poepbacterie) te bevatten. Gemeente en Waterschap onderzoeken welke maatregelen nodig zijn.

In de omgeving van de vijver heeft de gemeente vrijdagavond waarschuwingsborden geplaatst. Het losloopgebied voor honden is bovendien afgesloten. Hekken zijn met extra sloten dichtgemaakt. Vrijdag bleek bij de reguliere wekelijkse controle dat het water veel te veel bacteriën bevatte. Vanwege de hoeveelheid e-coli waarschuwde de gemeente meteen ieder contact met het water te vermijden. 'Het water is gevaarlijk voor mens en dier.'

Afvalwater

Volgens gemeentewoordvoerder Marcella van Deursen zijn twee extreme buien achter elkaar de oorzaak van de vervuiling. ,,Het gevolg is dat de riolering de overvloed aan water even niet aankan. Dan fungeert de vijver als overstort. Daardoor zijn er twee lozingen in de vijver gekomen met verdund afvalwater met bacteriën. Waaronder de e-coli bacterie waarvan de waarde tien keer hoger is dan normaal.''

Waterschap

De gemeente is in gesprek met het Waterschap en het bedrijf dat de metingen doet. ,,We onderzoeken welke maatregelen nodig zijn. Tot nader bericht blijft de vijver verboden gebied.''

Ziekmakend