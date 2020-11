Vijf weken varen naar Australië op een zinloze missie: ‘Waarom heeft de regering ons laten vertrekken?’

Geen schotwond maar elektrici­teit werd bebloede zwanen in Lage Zwaluwe fataal

26 oktober LAGE ZWALUWE – De twee bebloede zwanen in Lage Zwaluwe hebben voor heel wat ophef gezorgd in de gemeente Drimmelen en omstreken. Vrijwel iedereen ging er van uit dat dit het werk was van een jager. Inmiddels zijn de beesten onderzocht en niets is minder waar. Het gaat om elektriciteit. ‘De vraag is nu waarvan ze gedesoriënteerd zijn geraakt.’