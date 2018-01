Vijf vrouwen verklaren: 'Huisman kneep in onze borsten'

Automobilist redt leven van te water geraakte bestuurder in Raamsdonksveer

30 januari RAAMSDONKSVEER - Een voorbij rijdende automobilist heeft het leven van een te water geraakt persoon gered. In Raamsdonksveer raakte een bestuurder dinsdagavond door nog onbekende oorzaak van de weg, en kwam in een brede sloot terecht. De automobilist kwam vliegensvlug in actie.