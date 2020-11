Vijf sterren voor recreatiepark De Kurenpolder: ‘De kroon op ons werk’

Zwanger in coronatijd: ‘Meteen na de bevalling beeldbel­len met mijn ouders’

23 november Zwanger zijn en bevallen, Kim Verbaarendse (24) had het zich zo anders voorgesteld: ,,Mijn ouders kunnen Sanny door corona niet vastpakken of even een arm om mij heen slaan.'' Toch is een kind krijgen het mooiste dat er is, weet ze nu.