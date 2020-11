RIJEN - Dat inwoners de wateroverlast beu zijn, is bekend. Gilze en Rijen stopt daarom de komende jaren zes miljoen euro extra in de grond. Rioleringen vervangen, regenwater afkoppelen en tegels uit de tuinen, groen erin. Maar er zijn te weinig ambtenaren. ,,Zorgelijk”, vond de commissie Ruimte.

Het onderhoud van het riool gaat iedereen aan. Dat is vooral te merken bij de steeds vaker optredende overstromingen na een hoosbui. Rijen Noord-Oost kampt al meer dan tien jaar met volgelopen straten. Bewoonster Bianca Berrevoets was het zo beu dat ze een petitie begon. En nu staat een reconstructie op de agenda. Zo snel mogelijk, maar wanneer precies is nog onduidelijk.

In het nieuwe rioleringsplan voor de komende vier jaar is te lezen dat vooral het veranderende klimaat extra investeringen eist. In een motie had de raad gevraagd regenwater niet meer op het riool te lozen. Door afkoppeling verdwijnt dit schone water straks steeds minder in het riool en kan dit dus niet meer overstromen.

Wolfsweide

Dat is ook zonde omdat schoon water vies wordt en reinigen extra geld kost, of via een riooloverstort in bijvoorbeeld Wolfsweide komt. Bovendien ligt Rijen relatief hoog op zandgrond en is de grondwaterstand zo sterk gedaald dat in het centrum diverse putten droog staan en planten in tuinen het moeilijk hebben.

Volledig scherm De Generaal Maczektunnel loopt met enige regelmaat nog vol met water. Dat probleem moet straks zijn opgelost. © RON MAGIELSE

Vandaar de speerpunten voor de komende jaren. Door hemelwater op te vangen, tegels te vervangen door groen zodat meer water in de bodem dringt, meer bomen planten, watertonnen en vijvers in tuinen en andere maatregelen moeten de problemen kleiner worden.

Zorgen

De commissie Ruimte maakte zich ernstig zorgen dat er kennelijk anderhalve baan tekort is voor de uitvoering van het plan. Omdat er samengewerkt wordt met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau was bovendien de vrees dat deze gemeenten meeliften op kosten van Gilze en Rijen. Wethouder Aletta van der Veen zei dat inhuren van capaciteit wel lukte en kosten rechtstreeks verrekend moeten worden.

De wethouder zegde de commissie toe dat er voor de zomer een lijst komt die aangeeft wanneer welk project aan de beurt is. Dan wordt ook duidelijk hoe lang onder meer Rijen Noord-Oost, de Generaal Maczektunnel en winkelcentrum De Laverije nog met wateroverlast te kampen zullen hebben.