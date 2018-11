Vijf maanden cel voor Kaatsheuvelnaar voor ontvoering boekhouder die daarna zelfmoord pleegde

De straf is voor drie feiten: vrijheidsberoving, mishandeling en wapenbezit. De Kaatsheuvelnaar ontvoerde op 14 oktober 2016 de boekhouder naar zijn bedrijf in Dongen. De man zou namelijk zijn bedrijfsadministratie hebben verprutst. En dat bracht de ondernemer, naar eigen zeggen, richting financiële afgrond.

Wanhoop

De rechtbank neemt het de Kaatsheuvelnaar kwalijk dat hij geen enkel berouw heeft getoond en alleen zichzelf als slachtoffer heeft neergezet. ,,Het is aannemelijk dat het aan het slachtoffer is te wijten dat de verdachte in de financiële problemen is gekomen. Maar dat rechtvaardigt geenszins zijn handelen. Hij heeft het recht in eigen handen genomen. Dat is onacceptabel”.