‘Vijf klachten over te vaak luiden carillon van Geertruidskerk’

GEERTRUIDENBERG - In plaats van elk kwartier luidt het carillon van de Geertruidskerk nog maar een keer per half uur. Hoe dat komt? Omdat er zeker vijf klachten over ‘ernstige overlast’ zijn binnengekomen. Van bewoners maar ook van iemand uit het bedrijfsleven.

Dat antwoordt het college op vragen van Minie de Weerd van Morgen!

Van de Weerd vindt het onbestaanbaar dat het carillon van de ene op de andere dag minder is gaan luiden. Dit is tegen een aangenomen motie in 2015. Daarin werd juist het elk kwartier spelen van het carillon in ere hersteld. Dus waarom dit nu weer terugdraaien?’, vroeg De Weerd in een brief aan het college.

Volgens wethouder John van Vugt is er naar aanleiding van de vijf klachten in de afgelopen jaren, waarvan de laatste nog in mei, overleg geweest met het toeristisch platform en de oudheidkundige verenigingen. ,,Hieruit bleek dat de balans doorsloeg naar het afschaffen van de kwartieren.” En: ,,De meerwaarde die de melodieën op de kwartier bieden weegt niet op tegen de overlast die mensen ervan ondervinden. Wooncomfort werd belangrijker gevonden".