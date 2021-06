Vijf jaar en tbs voor schutter die buurtgenoot neerschoot: slachtoffer levenslang in een rolstoel

Boerenpraat ‘We verzorgen het grasgoed, zodat we een goede kwaliteit aan onze koeien kunnen voeren’

9 juni MADE - Erik van Oosterhout schrijft elke drie weken over het leven op de boerderij. Deze week vertelt hij over gras. ,,Niet elke wei die u ziet is hetzelfde. We hebben productiegras, weidegras, hooigras en gras dat bijvoorbeeld gebruikt wordt als groenbemester of als ‘vanggewas’ na een akkerbouwteelt.”