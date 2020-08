Vijf honden vergiftigd in Oosterhout: ‘Laat honden niet drinken of zwemmen in stilstaand water’

OOSTERHOUT - Vijf honden zijn vergiftigd nadat ze zwommen in een plas bij de Vrachelse Heide in Oosterhout. De dierenartsen hebben ze moeten laten inslapen. De Omgevingsdienst Brabant Noord spreekt van een ‘zorgelijke situatie’.

De omgevingsdienst deed onderzoek nadat vijf honden in de afgelopen weken verschijnselen van vergiftiging vertoonden. Volgens dierenartsen kan het zijn dat het om botulisme gaat. Botulisme is een besmettelijke vorm van voedselvergiftiging die bij zowel mens als dier gezondheidsklachten kan veroorzaken. De bacterie die de boosdoener van botulisme is verspreidt zich snel wanneer het water warmer is dan twintig graden, of wanneer er dode dieren in het water liggen.

Meerdere plekken

Dierenartsen geven aan dat het om meerdere honden gaat die allemaal hebben gezwommen in stilstaand water. Het onderzoek tot nu toe heeft uitgewezen dat het gaat het om de stilstaande wateren in de Roestelberg Kaatsheuvel, Bosch en Duin Udenhout en de plassen in de gemeente Oosterhout. En mogelijk een groter gebied in Brabant.

Het onderzoek door natuurinspecteurs van SSiB is nog steeds gaande. Advies aan de hondeneigenaren: ‘Wees erg voorzichtig en laat honden niet drinken of laten zwemmen in stilstaand water.’