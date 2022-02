Vieren we dit jaar ouderwets carnaval of nog in coronastijl? Kroegbazen en bierbrouwers wachten in spanning af

Trema Welzijn zet de deuren na verhuizing voor iedereen open

RAAMSDONKSVEER - Wethouder Adriaan de Jongh opende woensdagmiddag het nieuwe pand van Trema Welzijn aan de Prins Hendrikstraat 41 in Raamsdonksveer. Een symbolische opening, want hij hoopt dat iedereen binnen de gemeente Geertruidenberg die er behoefte aan heeft ook echt het gevoel heeft dat de deur voor hem of haar open staat.

3 februari