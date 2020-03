Vier weken lang om de twee dagen een gratis Eppo-strip voor thuiszitters

OOSTERHOUT - Speciaal voor coronathuiszitters die niet weten hoe ze de tijd om moeten krijgen, komt stripblad Eppo de komende vier weken elke twee dagen met een gratis digitale uitvoering van het blad. Eppo 4-free is te lezen via pc, tablet of telefoon.

,,Het zijn bizarre tijden", zegt Eppo-hoofdredacteur Rob van Bavel uit Oosterhout, doelend op de coronacrisis. ,,Tegelijkertijd zie je overal in de maatschappij hartverwarmende initiatieven ontstaan van mensen die zich voor een ander inzetten. Wij zijn bij onszelf te raden te gaan en vroegen ons af: wat kunnen wij doen? Zo is het idee ontstaan. Tekenaars en schrijvers die we om toestemming vroegen voor het gebruik van hun werk, reageerden meteen enthousiast."

Om het digitale stripblad te kunnen lezen, geven geïnteresseerden één keer hun e-mailadres op via de site van de uitgeverij L . Vervolgens krijgt de lezer elke twee dagen een nieuwe aflevering in de mailbox. Stripliefhebbers die zich later registreren kunnen eerdere edities via de site downloaden.

14.000 pagina’s aan strips

,,In de afgelopen elf jaar hebben we een archief opgebouwd met meer dan 14.000 pagina's aan strips en verhalen. Daar kiezen we nu een bloemlezing uit. Daarnaast zijn er stripseries waar we bijvoorbeeld nooit het eerste deel gepubliceerd hebben in Eppo, dat doen we nu alsnog."

In de eerste editie, die vrijdagmiddag vanaf een uur of twaalf te downloaden is, staan onder andere een stripverhaal van Ythaq, een artikel over science fiction in Europese strips, de boekenkast van Gerrit de Jager en verschillende vaste bekenden van het blad zoals het stripmeisje Elsje.

Stripblad

De uitgeverij werkt deze tijd net zoals veel andere bedrijven minimale bezetting op kantoor. ,,Er hangt ook hier een heel onwerkelijke sfeer", zegt Van Bavel. ,,Een collega en ik zijn op dit moment de enige aanwezigen in een heel groot, leeg pand. Onze vormgever heeft vanuit huis een van de pc's hier op kantoor overgenomen. Dus we zien wel de hele tijd plaatjes over dat beeldscherm schuiven, zonder dat er iemand zit. Af en toe begint te printer spontaan te draaien. Kijk hier even naar, is de vraag dan."