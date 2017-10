Vier verdachten vechtpartij Raamsdonk weer op vrije voeten

Volgens de woordvoerster wil de vrijlating van de vier mannen nog niet zeggen dat de zaak is afgerond. De mannen komen uit Rotterdam en Raamsdonk. "Maandagmiddag zijn de verhoren geweest, maandagavond zijn ze vrijgelaten. In overleg met het openbaar ministerie wordt gekeken wat verder met deze zaak gedaan wordt."

Slepend conflict

De vechtpartij vond plaats na een slepend conflict tussen pizzeria Milas en de overbuurman over een busje. Overbuurman Peter zou zijn bus expres voor de deur van de pizzeria en café De Vrije Valk parkeren, zo stelt een medewerker van Milas. "Levensgevaarlijk", meent pandeigenaar Gerard Raaimakers. "Waarom moet die bus daar per se staan? De bus belemmert het zicht en staat in de weg." De overbuurman zegt zoveel als mogelijk de bus ergens anders te parkeren. "Maar er zit kostbaar materiaal in en daar wil ik graag zicht op hebben." Ook had hij afgelopen weekend diverse materialen uit de bus nodig.