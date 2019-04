Vier verdachten gijzeling ontlopen mogelijk straf door hoogst uitzonderlijke beslissing van rechters

Inbraak KBO Geertrui­den­berg: ‘Zoiets gaat ouderen niet in de koude kleren zitten’

21:21 GEERTRUIDENBERG - ,,Het is frustrerend”, zegt Wim Domenie van de KBO Geertruidenberg. ,,Wij doen ons stinkende best om ouderen een leuke tijd te geven en dan komen er een paar van die knullen die alles naar de klote proberen te helpen. Sorry voor het woord, maar het is niet anders.”