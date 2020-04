Vier ton extra voor duurzaamheidsleningen aan inwoners Gilze en Rijen

GILZE/RIJEN - Inwoners van de gemeente Gilze en Rijen vragen massaal duurzaamheidsleningen aan. Sinds het instellen van de lening, eind 2017, zijn er al meer dan honderd verstrekt. De bodem van de pot is in zicht, reden dat het college van B en W 400.000 euro extra wil uittrekken.

Dik twee jaar geleden begon de gemeente met een potje van 5 ton. In mei 2019 werd er nog eens 100.000 euro in gestort. De gemeenteraad neemt eind deze maand een besluit over het beschikbaar stellen van nog eens 4 ton, waarmee het totale budget op een miljoen uitkomt.

Quote Er zijn investerin­gen nodig om woningen te verduurza­men. Met de duurzaam­heids­le­ning bieden we huiseigena­ren ondersteu­ning om dat te doen. Ariane Zwarts, wethouder

Zonnepanelen

Volgens de gemeente gebruiken de meeste mensen het geld om zonnepanelen aan te schaffen. Maar ook maatregelen zoals aanbrengen van extra isolatie behoort tot de mogelijkheden. ,,Voor duurzaamheid zetten we als gemeente in op faciliteren, stimuleren en bewustwording. Veel huizen in onze gemeente zijn in bezit van particulieren. Er zijn investeringen nodig om woningen te verduurzamen. Met de duurzaamheidslening bieden we huiseigenaren ondersteuning om dat te doen. Goed om te zien dat veel mensen werk maken van de verduurzaming van hun woning en voor hen de duurzaamheidslening uitkomst biedt", aldus wethouder Ariane Zwarts (duurzaamheid).

Lage rente

De gemeente verstrekt sinds 2018 duurzaamheidsleningen tegen een lage rente om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken te investeren in het verduurzamen van de woning, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen of het nemen van isolatiemaatregelen. Door de woning te verduurzamen gaat de energierekening omlaag en neemt de uitstoot van broeikasgassen af.

Meer informatie over de duurzaamheidslening en het aanvragen ervan is te vinden op www.gilzerijen.nl/duurzaamheidslening.

Ander potje

Vorig week werd bekend dat Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen bijna 250.000 euro hebben gekregen om energiebesparing bij woningeigenaren te stimuleren. Het gaat hier om een ander potje en het draait met name om het informeren van inwoners hoe ze energiebesparende maatregelen kunnen nemen. De gemeenten gaan hun inwoners via de websites, social media en een maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte houden van de mogelijkheden.