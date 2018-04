Vier teams zeggen voetbalclub RFC vaarwel: 'We groeien als fusieclub alleen maar verder uit elkaar'

Opinie Het kunnen in Oosterhout vier grimmige jaren worden

21:20 OOSTERHOUT - De komende vier jaar gaan de handschoenen uit in de Oosterhoutse gemeenteraad. Als de extra raadsvergadering van afgelopen woensdag een voorbode is van de volgende coalitieperiode dan worden het vier grimmige jaren. De boosheid en het onbegrip bij een deel van de toekomstige oppositiepartijen is het gevolg van de manier waarop Gemeentebelangen samen met VVD en CDA een nieuwe coalitie probeert te smeden.