Vier redenen waarom criminelen belangstelling hebben voor de Raamsdonkse jachthaven Hermenzeil

1. Witwassen Bedrijven in de bovenwereld worden gebruikt om misdaadgeld 'legaal' te maken. Al decennia steken criminelen geld om eigenaar te worden van ondernemingen of onroerend goed. Populair zijn de autobranche en horeca. Een jachthaven kan als dekmantel voor criminele geldstromen fungeren: er kan bijvoorbeeld gesjoemeld met het aantal passanten of het aantal bezette ligplaatsen.

2. Ontmoetingsplaats

Wie Hermenzeil koopt, steekt niet alleen zijn geld in een watersportcentrum. Ook is er een restaurant met een terras. Criminelen investeren relatief vaak in horeca of bedrijven die gebruikt kunnen worden voor logistieke doelen. In dit geval kan Hermenzeil een ontmoetingsplek zijn voor criminelen. Volgens diverse bronnen zou daar al enige tijd sprake van zijn. Daarnaast zijn er diverse opslagruimtes. Bij een inval in 2015 trof de politie in een loods een gestolen buitenboordmotor. Daarnaast werden vier jerrycans met mierenzuur gevonden. Mierenzuur is een grondstof voor de productie van synthetische drugs.