Vier personen plegen overval in Oosterhout: bewoonster gilt ze het huis uit

Harmonie en The Nowhere Boys spelen Beatles-con­cert: ‘Het wordt een spektakel­stuk’

GEERTRUIDENBERG - Harmonie De Eendracht heeft al wat bijzondere projecten op haar naam staan, zoals een concert met de WC Experience en een ABBA en Queen-concert. Zondag komt daar een nieuw spektakelstuk bij, samen met coverband The Nowhere Boys uit Rijsbergen organiseert de koninklijke harmonie in Fort St. Gertrudis in Geertruidenberg The Beatles in Concert.

19 november