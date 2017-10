Vier drugspanden gesloten in Oosterhout, meer op komst

Huisman grijpt het moment aan om te waarschuwen dat de drugscriminaliteit ook Oosterhout treft. ,,Zoals overal in Brabant wordt ook in Oosterhout illegaal wiet gekweekt. Soms in grote hoeveelheden'', vertelt Huisman. Zo trof de politie in de loods aan de Bakkerstraat maar liefst 2.361 hennepplanten aan.

De andere, gesloten gebouwen liggen aan de Nijverheidsweg, Wetering en de Meidoornlaan. Allemaal bedrijfspanden. Huisman is, vertelt hij, nog bezig met de sluiting van een bedrijfspand aan het Goorke en twee woningen aan de Noorderbeemd en Trompenburg.

Waarschuwingen

Huisman verstuurde dit jaar verder twaalf waarschuwingen aan inwoners die in hun huis een hennepkwekerij hadden. Woningen hoeven pas op slot nadat er voor de tweede keer voorwerpen of stoffen voor de productie van softdrugs zijn aangetroffen.

Oosterhout 'accepteert de illegale kweek niet', benadrukt de burgervader. ,,Het is levensgevaarlijk". Hij noemt daarbij het aftappen van illegaal stroom. Ook spreekt hij van mogelijke intimidatie, omkoping en uitbuiting van mensen. Huisman roept inwoners op vermoedens te blijven melden. Het zijn volgens hem regelmatig deze tips die leiden naar een drugspand.

Experiment

Het plan van het komende kabinet om de wietteelt bij wijze van experiment deels te legaliseren, ziet Huisman voor zijn gemeente in ieder geval niet zitten. Nu is het nog zo dat wiet wel mag worden verkocht in coffeeshops, maar dat het telen van wiet illegaal is. ,,Het effect van zo'n aanpak is misschien enigszins merkbaar in steden met coffeeshops. Maar het lijkt mij een druppel op een gloeiende plaat.''