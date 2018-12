Vier dagen tussen een glazen wand en een raam: Glazen Heem in Oosterheem

De actie is geïnspireerd op Het Glazen Huis van 3FM, dat dit jaar stopte. Het kantoor van de twee managers werd door het vele glaswerk al vaak gekscherend ‘Het Glazen Huis’ genoemd. Daarom besloot de zorglocatie de daad bij het woord te voegen. Van 19 tot 23 december verblijven de managers in Het Glazen Heem. Hoe het thuisfront reageerde? ‘’Het was al besloten voor ik thuis had overlegd. Maar ze vonden het prima’', bekent Moorman lachend. ‘’We ervaren zo ook hoe het is om, net als de bewoners, te leven in een beperkte ruimte en afhankelijk te zijn van anderen. We slapen ook in dezelfde bedden’', licht Van den Berg toe. In tegenstelling tot Het Glazen Huis, wordt in Het Heem wel gegeten: ‘’Bij ons staat dat zelfs centraal’', grapt Van den Berg. Elke maaltijd komen een aantal bewoners gezellig mee eten.