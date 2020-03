Vier bestuurders betrapt voor het rijden onder invloed van drugs bij verkeerscontrole

De politie van het team Dongemond hield dinsdag tussen 18.30 en 21.30 uur op drie locaties verkeerscontroles. De agenten stonden op de Kerklaan in Raamsdonk en in Raamsdonksveer op de Oosterhoutseweg en Essenboom. Er werden maar liefst vier bestuurders aangehouden die verdacht worden van het onder invloed van drugs besturen van een auto.

De auto, waarin een 33-jarige man uit Raamsdonksveer reed, werd tijdens de controle in beslag genomen. Het voertuig had gladde banden en slecht werkende remmen. Ook waren de verzekering en de APK vervallen. De bestuurder gaf in eerste instantie ook nog een valse naam op. Hij reed in de auto terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Verder was hij vermoedelijk onder invloed van drugs. Hij had naar eigen zeggen een beetje cocaïne en een beetje wiet gebruikt. Een arts heeft bloed afgenomen, waaruit moet blijken of het klopt wat hij de politie vertelde.

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm Meerdere aanhoudingen bij verkeerscontroles in Raamsdonk en Raamsdonksveer © MaRicMedia

Opnieuw de fout in

Een 20-jarige man uit Raamsdonksveer reed met zijn auto over de Oosterhoutseweg en kreeg daarna een stopteken. De agenten hoorden bij navraag dat deze persoon op 5 maart 2020 was aangehouden vanwege het rijden onder invloed van drugs. Een speekseltest wees uit dat hij ook nu weer onder invloed was. Hij testte positief op THC.

Tekst gaat verder na de foto.

Volledig scherm Meerdere aanhoudingen bij verkeerscontroles in Raamsdonk en Raamsdonksveer © MaRicMedia

Bijrijder ook aangehouden

Een 19-jarige automobilist uit Geertruidenberg testte op de Kerklaan ook positief op drugsgebruik (THC). Ook bij hem is bloed afgenomen. In zijn auto lach een lachgascilinder en materialen die duidden op de handel in softdrugs, zoals gripzakjes en een weegschaal. Een zakje met 2 gram hasj werd bij de bestuurder in beslag genomen. Bij een van de twee andere inzittenden, een 16-jarige jongen uit Breda, werd een brok hasj van circa 20 gram in zijn onderbroek en 8 gripzakjes met hasj in zijn linkerbroekzak aangetroffen. Hij werd ook aangehouden.

Na afloop van de controle werd op de terugweg naar het politiebureau in Oosterhout op rijksweg A-27 nog een 28-jarige Belg betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Hij had ook nog een drietal boetes open staan.

Volledig scherm Meerdere aanhoudingen bij verkeerscontroles in Raamsdonk en Raamsdonksveer © MaRicMedia