Vier auto's botsen op elkaar op Bovensteweg in Oosterhout

Kleine school in boerderij Galder trekt de stekker eruit

11:25 GALDER - Basisschool Iduna aan de Galderseweg 3 in Galder gooit de handdoek in de ring. 'Wij hebben het verdrietige besluit genomen dat school Iduna niet langer haalbaar is. Dit betekent dat we per 1 augustus 2018 stoppen', is de boodschap van het bestuur op de Facebookpagina. De gemeente vindt het een besluit van de school.