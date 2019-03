Vier Albanezen aangetroffen in tentjes bij station Lage Zwaluwe

Drukbezoch­te Spinning Marathon in Raamsdonks­veer brengt veel emotie

17 maart RAAMSDONKSVEER - Iedereen heeft een eigen verhaal. Een doel waarvoor men fietst, iemand haast voortdurend in gedachte. De emoties - een lach en een traan - gierden zondagmiddag tijdens de achtste editie van de Spinning Marathon dan ook door de Koloszaal in Raamsdonksveer. Een recordaantal van 244 deelnemers die zes uur lang voluit fietsten om geld in te zamelen voor Tour du ALS en KiKa. De inspanningen werden beloond; het eindbedrag bedroeg 27.116 euro; eveneens een record.